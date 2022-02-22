Оперштаб: В России за последние сутки выявлено 135 172 заболевших COVID-19,

796 человек умерло. Госпитализированы 17 294 заболевших. Выздоровели 164 293.
Между тем, в Москве за последние сутки выявлено 4 250 заболевших COVID-19.
85 человек умерло. Госпитализированы 646 заболевших. Выздоровели 12 820.
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796 человек умерло. Госпитализированы 17 294 заболевших. Выздоровели 164 293.
Между тем, в Москве за последние сутки выявлено 4 250 заболевших COVID-19.
85 человек умерло. Госпитализированы 646 заболевших. Выздоровели 12 820.