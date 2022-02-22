Калашников заявил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР ничего не написано про границы республик

Глава думского комитета по делам СНГ заявил «Подъему», что прошлые сообщения о признании ЛНР и ДНР в рамках Донецкой и Луганской областей были «уткой» и добавил, что уточнять чужие границы — «не право России».



По словам Калашникова, в соглашении речь идет о дружбе, сотрудничестве и безопасности. Другие вопросы, в том числе и территориальные, решают ДНР и ЛНР.