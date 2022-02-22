Сегодня Лефортовский суд продолжит выездное заседание по делу политика Алексея Навального

Оно будет проходить в колонии во Владимирской области

Сперва суд продолжит допрос свидетелей по делу. Обстановка у ворот исправительного учреждения по-прежнему напряжённая. Тут собрались несколько человек. В основном это представители прессы: журналисты и операторы. Как в ходе вчерашнего заседания по делу Алексея Навального, которое завершилось поздно вечером, так и сегодня съезд с главной дороги на второстепенную заблокирован несколькими сотрудниками ГИБДД на автомобилях. Силовики разворачивают все подъезжающие машины, кроме служебных, так что проехать к КПП не получится. Однако и пройти без конвоиров прямо к воротам тюрьмы у собравшихся нет шансов. На втором блокпосту, который установлен буквально в считанных метрах от первого, прессу встречают полицейские, которые проверяют документы. Представители суда, приставы здесь не присутствуют, за всеми процедурами, связанными со слушаниями, следят тюремщики. Заседание де юре открытое, однако де факто в актовый зал колонии, где оно проходит, могут попасть только пишущие корреспонденты без любых средств связи. Для остальных организована видеотрансляция с плохим звуком в двух отдельных помещениях.

Алексею Навальному, по словам его адвокатов, грозит минимум 10 лет заключения.