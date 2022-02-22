Российский фондовый рынок вновь падает после начала торгов

Рынок акций России открылся обвалом индекса Московской биржи почти на 5,5%. Дешевеют акции крупных российских банков, авиаперевозчиков, ресурсодобывающих предприятий. Так, крупнейшая по капитализации по итогам прошлого года компания «Газпром» потеряла почти 9% стоимости акций за первые часы торгов.

Вчера российский рынок пережил самый серьезный обвал за последние 8 лет. Падение фондовых индексов продолжается с января, однако оно ускорилось после признания независимости Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению аналитиков, российский рынок теперь долго будет под давлением ситуации, связанной с Донбассом, а также грядущих санкций. На фоне этого дешевеет рубль. На старте торгов он продолжает свое снижение к доллару и евро. Издание РБК подчеркивает, что рубль стал самой нестабильной валютой в мире, обогнав турецкую лиру. Одновременно с этим стоимость барреля нефти марки Brent превысила $97, обновляя семилетние максимумы.

Эксперты считают, что национальная валюта и фондовые индексы в целом будут и дальше реагировать на текущую информационную повестку, а инвесторы будут уходить с российского рынка.