МИД Греции считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением права

«Признание Россией незаконного и одностороннего провозглашения «независимости» сепаратистских территорий Донецка и Луганска Украины является явным нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.