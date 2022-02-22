Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорному процессу с США после признания ЛНР и ДНР

Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, решение РФ о признании о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик не влияет на ее готовность к диалогу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2022-02-22T09:13:16+03:00
2022-02-22T09:54:00+03:00
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09:13, 22 февраля 2022
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