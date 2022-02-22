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09:11, 22 февраля 2022

ФАС возбудила дело против МТС из-за повышения стоимости сотовых услуг

В пресс-службе ведомства сообщили, что оператор сделал это необоснованно. В ФАС добавили, что в среднем МТС повысил тарифы почти на 10 процентов, и это коснулось более 28 млн. пользователей. Дело возбуждено в рамках Закон о конкуреции. UPD: В МТС сообщили, что предоставят ФАС разъяснения о повышении цен на услуги, которое ведомство сочло необоснованным.


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