ФАС возбудила дело против МТС из-за повышения стоимости сотовых услуг

В пресс-службе ведомства сообщили, что оператор сделал это необоснованно. В ФАС добавили, что в среднем МТС повысил тарифы почти на 10 процентов, и это коснулось более 28 млн. пользователей. Дело возбуждено в рамках Закон о конкуреции. UPD: В МТС сообщили, что предоставят ФАС разъяснения о повышении цен на услуги, которое ведомство сочло необоснованным.