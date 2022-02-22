Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик – нарушение международного права

Так отреагировали большинство стран мира на подписание документа.

Соединенные штаты и Канада уже подписали указы о введении новых пакетов санкций в связи с признанием самопровозглашенных территорий. При этом о конкретных ограничениях ни одна из стран пока не сообщили. Помимо этого, меры примет и Великобритания. Как пояснил премьер-министр Борис Джонсон, это будет реализовано уже сегодня.

Санкции анонсировали и в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета. В ЕС отметили, что неизменно поддерживают целостность, суверенитет и независимость Украины и заключили, что Москва своими действиями нарушила минские договорённости.

Особую позицию заняла Сербия. Президент страны выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация в корне изменит мировой порядок. Отмечается также, что страна последнее время находится под давлением со стороны Запада, призывающего государство присоединиться к санкциям, однако порядка 85% сербов поддержат Россию в ее решении. О готовности также признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Поддержку выразили также Южная Осетия, Абхазия и Сирия.

В российском МИДе реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР назвали ожидаемой