Глава МИД КНР заявил, что попытки США сдержать Китай с помощью Тайваня являются ошибкой

Ожесточенная конкуренция может привести к полномасштабной конфронтации, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван также добавил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе является вызовом Китаю.
2022-02-22T08:24:02+03:00
2022-02-22T08:24:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:24, 22 февраля 2022
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