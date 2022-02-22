Глава МИД КНР заявил, что попытки США сдержать Китай с помощью Тайваня являются ошибкой

Ожесточенная конкуренция может привести к полномасштабной конфронтации, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван также добавил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе является вызовом Китаю.