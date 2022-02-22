В Совете Безопасности ООН около полутора часов рано утром обсуждали признание Россией ЛНР и ДНР

С осуждением такого шага выступили представители около десятка государств, в том числе США. Постпред ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что президент Владиимр Путин разорвал Минские соглашения в клочья и на этотм, вероятно, не остановится. Представитель России Василий Небензя возразил, что Москва не является стороной этих соглашений.