В Совете Безопасности ООН около полутора часов рано утром обсуждали признание Россией ЛНР и ДНР

С осуждением такого шага выступили представители около десятка государств, в том числе США. Постпред ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что президент Владиимр Путин разорвал Минские соглашения в клочья и на этотм, вероятно, не остановится. Представитель России Василий Небензя возразил, что Москва не является стороной этих соглашений.
2022-02-22T08:11:10+03:00
2022-02-22T08:11:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:11, 22 февраля 2022
Загрузка комментариев...