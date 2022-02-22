США и ряд других стран осудили признание Россией ЛНР и ДНР

Американский постпред Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании Совета Безопасности ООН этим утром обвинила президента Владимира Путина в нарушении международных обязательств.



В свою очередь, российский постпред Василии Небензя уверяет, что Москва ничего не нарушал.

США ночью ввели санкции против ЛНР и ДНР. Американцам запретили в них инвестировать и вести с республиками бизнес. В Белом доме сообщили, что объявят сегодня о новых санкциях. Великобритания также определится с ограничениями, в Евросоюзе начнут согласовывать ответные меры.