Володин считает, что США заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе продолжался

Он также выразил сожаление, что Европа оказалась не в состоянии повлиять на это. Спикер Госдумы также считает, что ратификация договоров о дружбе и взаимной помощи с ДНР и ЛНР позволят остановить войну в Донбассе. Володин добавил, что санкции против России буду приняты в любом случае, так как США «не нужна сильная Россия». В понедельник вечером Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд стран уже осудил это решение и призывают Россию отменить его.
2022-02-22T08:00:22+03:00
2022-02-22T08:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:00, 22 февраля 2022
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