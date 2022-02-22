Володин считает, что США заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе продолжался

Он также выразил сожаление, что Европа оказалась не в состоянии повлиять на это. Спикер Госдумы также считает, что ратификация договоров о дружбе и взаимной помощи с ДНР и ЛНР позволят остановить войну в Донбассе. Володин добавил, что санкции против России буду приняты в любом случае, так как США «не нужна сильная Россия». В понедельник вечером Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд стран уже осудил это решение и призывают Россию отменить его.