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07:43, 22 февраля 2022

МИД Казахстана не исключил, что посольство страны в Киеве может эвакуировать своих сотрудников

Глава ведомства Мухтар Тлеуберди отметил, что сейчас посольство полностью работает и оно рассматривает различные варианты эвакуации граждан Казахстана, если на территории начнутся военные действия.

В понедельник вечером Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд стран уже осудил это решение и призывают Россию отменить его.


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