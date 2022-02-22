МИД Казахстана не исключил, что посольство страны в Киеве может эвакуировать своих сотрудников

Глава ведомства Мухтар Тлеуберди отметил, что сейчас посольство полностью работает и оно рассматривает различные варианты эвакуации граждан Казахстана, если на территории начнутся военные действия.



В понедельник вечером Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд стран уже осудил это решение и призывают Россию отменить его.