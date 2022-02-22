США не считают ввод российских войск в Донбасс новым шагом как таковым, который заставляет ввести масштабные санкции

Как отметил представитель американской администрации, силы России находятся в регионе последние 8 лет.



При этом президент США Джо Байден уже издал указ, который блокирует имущество определенных лиц и запрещает определенные сделки после признания Россией ДНР и ЛНР. Согласно указу, накладывается запрет на инвестиции в самопровозглашенные республики и импорт в США товаров, услуг и технологий из них.