Как отметил представитель американской администрации, силы России находятся в регионе последние 8 лет.
При этом президент США Джо Байден уже издал указ, который блокирует имущество определенных лиц и запрещает определенные сделки после признания Россией ДНР и ЛНР. Согласно указу, накладывается запрет на инвестиции в самопровозглашенные республики и импорт в США товаров, услуг и технологий из них.
США не считают ввод российских войск в Донбасс новым шагом как таковым, который заставляет ввести масштабные санкции
Как отметил представитель американской администрации, силы России находятся в регионе последние 8 лет.