Уже около десятка государств на заседании Совета безопасности ООН осудили признание Россией ЛНР и ДНР

Обсуждение началось около часа назад и продолжается в эти минуты. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путина разорвал в клочья Минские соглашения. В Вашингтоне не верят, что он на этом остановится и расценивают признание Россией ДНР и ЛНР как повод для вторжения на Украину. Американские дипломат отметила, что США видят в выступлении Путина по Украине, которое транслировали накануне российские телеканалы, претензии на все территории Российской империи.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указы о признании ЛНР и ДНР