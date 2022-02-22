Постпред при ООН Небензя: Россия отвергает обвинения в нарушении Минских соглашений после признания ДНР и ЛНР

Он только что заявил в Совбезе ООН, что Москва не является стороной этих соглашений, а Киев обязан их соблюдать. Небензя утверждает, что решение о признании республик на востоке Украины было принято для защиты местных жителей, поскольку Украина, по его словам, стянула 120 тысяч военнослужащих. Ранее западные страны неоднократно заявляли о тревожной концентрации российских войск вблизи границы с Украиной. В свою очередь, . Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путина разорвал в клочья Минские соглашения. В Вашингтоне не верят, что он на этом остановится и расценивают признание Россией ДНР и ЛНР как повод для вторжения на Украину.