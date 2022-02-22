Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон введет сегодня новые санкции против России

На экстренном заседании Совета Безопасности дипломат заявила, что признанием ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин разорвал в клочья Минские соглашения. В Вашингтоне не верят, что он на этом остановится и расценивают признание Россией ДНР и ЛНР как повод для вторжения на Украину.
2022-02-22T06:46:08+03:00
2022-02-22T06:46:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 22 февраля 2022
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