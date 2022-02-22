Бывший посол США в Москве Майкл Макфол полагает, что Россия вторглась на Украину

Экс-дипломат написал в своем «Твиттере», что это второе вторжение с 2014 года. В то же время в Белом доме отметили, что не считают ввод войск в ДНР и ЛНР нападением на Украину, за которым должны последовать масштабные санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, российские силы находятся в Донбассе последние 8 лет.