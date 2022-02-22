Бывший посол США в Москве Майкл Макфол полагает, что Россия вторглась на Украину

Экс-дипломат написал в своем «Твиттере», что это второе вторжение с 2014 года. В то же время в Белом доме отметили, что не считают ввод войск в ДНР и ЛНР нападением на Украину, за которым должны последовать масштабные санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, российские силы находятся в Донбассе последние 8 лет.
2022-02-22T05:57:59+03:00
2022-02-22T05:58:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:57, 22 февраля 2022
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