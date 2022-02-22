В Совете безопасности ООН в эти минуты обсуждают признание Россией ЛНР и ДНР

Такое решение вызывает сожаление, потому что может привести глобальным последствиям, сказала заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло. По ее словам, риск крупного конфликта реален, его нужно предотвратить всеми силами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путина разорвал в клочья Минские соглашения. В Вашингтоне не верят, что он на этом остановится и расценивают признание Россией ДНР и ЛНР как повод для вторжения на Украину. Американские дипломат отметила, что США видят в выступлении Путина по Украине, которое транслировали накануне российские телеканалы, претензии на все территории Российской империи.