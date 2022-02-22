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04:58, 22 февраля 2022

Совет безопасности ООН в эти минуты начинает экстренное заседание в Нью-Йорке из-за признания Россией ДНР и ЛНР.

Как сообщили во всемирной организации, соответствующие запросы поступили от США, Франции, Великобритании, Норвегии, Ирландии, Албании и Мексики. С призывом провести заседание также обратилась Украина, сообщил ночью президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев также инициировал обсуждение действий Москвы в рамках ОБСЕ и так называемого нормандского формата. Западные страны расценивают признание Россией независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины как нарушение международного права и территориальной целостности страны, за которым последуют новые санкции.


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