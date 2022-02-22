Президент Никарагуа: население ДНР и ЛНР проголосовало бы за вхождение в состав РФ в случае референдума

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Россией ДНР и ЛНР. По его словам, Россия так поступает, потому что защищается от вступления Украины в НАТО, передает государственное телевидение. «Президент Путин сегодня признал республики, которые с 2014 года не признавали пришедших к власти [на Украине] в результате переворота, они продолжали борьбу. Армия Украины пыталась подавить, уничтожить и убить их, были тысячи жертв в течение этих лет. Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то, чтобы их регионы включили в состав России. <...> Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО, ЕС и США» Накануне вечером объявили о готовности признать ДНР и ЛНР вслед за Россией сегодня власти Сирии и движение хуситов, которое ведет войну в Йемене. Еще на прошлой неделе об этом говорил и руководитель Белоруссии Александр Лукашенко.