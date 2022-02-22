Новые группы вывезенных людей из Донбасса ждут сегодня в регионах России — в общей сложности, 4 тысячи человек

Новые группы вывезенных людей из Донбасса ждут сегодня в регионах России. В общей сложности, это 4 тысячи человек, в основном женщины и дети. Мужчинам запретили покидать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Из них полторы тысячи прибудут поездами в Подмосковье. Ранее в нескольких регионах из-за наплыва эвакуированных ввели режим ЧС. По распоряжению президента Владимира Путина жителям Донбасса в России должны выплатить по 10 тысяч рублей.