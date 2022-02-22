Зампомощника Байдена по нацбезопасности: РФ движется к дополнительным военным шагам на Украине

«Мы ожидаем, что Россия предпримет военные действия. Мы им предложили дипломатию и продолжаем придерживаться некоторых перспектив дипломатического решения для России, <...> однако все признаки на земле <...> указывают на дополнительные военные действия, а не на дипломатию», — заявил зампомощника Байдена по нацбезопасности Джонатан Файнер.
2022-02-22T03:59:51+03:00
2022-02-22T03:59:51+03:00
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03:59, 22 февраля 2022
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