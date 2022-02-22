Постпреды ЕС сегодня начнут процедуру подготовки точечных санкций против России из-за признания Москвой ЛНР и ДНР.

Об этом сообщили ночью в представительстве Франции, которая председательствует в настоящее время в ЕС. США уже ввели санкции против ЛНР и ДНР, это запрет американцам вести с ними бизнес и вкладывать в регион деньги. Власти Великобритании, как ожидается, объявят о новых ограничениях сегодня утром.