Президент Украины Владимир Зеленский ночью выступил с обращением к нации в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

Вопреки ожиданиям ряда политиков, глава государства не стал вводить военное положение. Зеленский обвинил Россию в нарушении территориальной целостности страны, заявил, что созвал специальное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также инициировал проведение саммита в так называемом нормандском формате – с участием Украины, России, Франции и Германии.

Тем временем, как передает американский телеканал ABC, США рекомендуют Зеленскому в целях безопасности покинуть Киев и переехать во Львов. Ранее американский президент Джо Байден заявил о готовности России, по его данным, атаковать украинскую столицу.