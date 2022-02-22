США рассматривают вопрос о временном вывозе своего посольства на Украине из страны – передает агентство Bloomberg. Вероятно, дипломатов разместят в Польше. Это связано с тем, что Россия объявила о признании независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины. Ранее посольство США перевели из Киева во Львов. В Вашингтоне это объяснили угрозой российского вторжения.
2022-02-22T03:16:47+03:00
2022-02-22T03:16:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 22 февраля 2022
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