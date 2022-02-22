США рассматривают вопрос о временном вывозе своего посольства на Украине из страны – передает агентство Bloomberg. Вероятно, дипломатов разместят в Польше. Это связано с тем, что Россия объявила о признании независимости самопровозглашенных республик на востоке Украины. Ранее посольство США перевели из Киева во Львов. В Вашингтоне это объяснили угрозой российского вторжения.