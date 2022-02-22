Токийская фондовая биржа открылась падением почти на 2% на фоне событий вокруг Украины

За первые 8 минут операций индекс Nikkei упал на 1,91%. Токийская фондовая биржа открылась падением почти на 2% на фоне признания Россией ЛНР и ДНР. Европейские биржи накануне закрылись в красной зоне – ключевые показатели также упали в среднем на два процента. Тогда как на Московской бирже основной индекс рухнул более чем на 10%, еще более сильным оказалось падение акций крупнейших российских компаний.