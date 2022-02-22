Токийская фондовая биржа открылась падением почти на 2% на фоне событий вокруг Украины

За первые 8 минут операций индекс Nikkei упал на 1,91%. Токийская фондовая биржа открылась падением почти на 2% на фоне признания Россией ЛНР и ДНР. Европейские биржи накануне закрылись в красной зоне – ключевые показатели также упали в среднем на два процента. Тогда как на Московской бирже основной индекс рухнул более чем на 10%, еще более сильным оказалось падение акций крупнейших российских компаний.
2022-02-22T03:14:49+03:00
2022-02-22T03:32:38+03:00
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03:14, 22 февраля 2022
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