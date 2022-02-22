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03:12, 22 февраля 2022

Белый дом: США не будут считать ввод войск России в Донбасс новым шагом Москвы

США не будут считать ввод войск России в Донбасс новым шагом Москвы, сообщили в Белом доме. Представитель администрации Джо Байдена сказал, что, по мнению Вашингтона, у России есть силы в Донбассе последние 8 лет, передает РИА Новости
Введение российских войск в ДНР и ЛНР разрешает указ президента Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных республик. Глава государства подписал его накануне вечером. Как передает «Радио Свобода*» со ссылкой на очевидцев, колонна танков и другой бронетехники была замечена в центре Донецка и двигалась в сторону так называемой линии соприкосновения. Российские власти считают радио свобода иностранным агентом.
Этой ночью американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении ДНР и ЛНР – американским гражданам и компаниям запрещено в них инвестировать и вести там бизнес. В Вашингтоне отметили, что санкции на случай вторжения России – другие, существенно более жесткие.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.


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