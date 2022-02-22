ОБСЕ призвала РФ немедленно отменить свое решение о признании ДНР и ЛНР

Об этом сообщает ТАСС.

«Данный шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, противоречит Минским соглашениям. Как и все государства — участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других стран. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение», — отмечается в тексте.

По утверждению ОБСЕ, такое признание только усилит напряженность и отделит население, проживающее в упомянутых районах, от остальной части Украины.