Представитель Елисейского дворца назвал речь президента Владимира Путина параноидальной, передает агентство Рейтер. Власти Франции обвинили российского лидера в нарушении своих обязательств. Президент накануне вечером выступил с телеобращением, которое транслировали семь федеральных телеканалов. Владимир Путин говорил около часа, значительная часть его выступления была посвящена давним событиям 20-го века. В конце речи президент объявил о признании независимости самопровозглашённых республик. Представитель администрации президента США Джо Байдена сказал, что речь Путина была атакой на саму идею суверенной и независимой Украины. В Белом доме отметили, что Путин явно рассматривает Украину исторически как часть России и сделал ряд ложных заявлений о намерениях Украины, которые, вероятно, призваны оправдать возможные военные действия, передает ТАСС.
2022-02-22T02:12:48+03:00
2022-02-22T02:28:39+03:00
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02:12, 22 февраля 2022
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