Президент США Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден только что подписал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России. Документ запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины. В Белом доме отмели, что сегодня могут объявить о новых мерах. Признание ДНР и ЛНР представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США, утверждается в санкционном указе американского президента Байдена.

Во вторник, как сообщает администрация американского лидера, ожидаются новые меры. Как заявляют в Белом доме, США готовы продолжать дипломатические усилия для решения кризиса вокруг Украины, пока «не поедут танки». Также утверждается, что решением признать ДНР и ЛНР Россия лишь ускорила конфликт, который она же создала. В правительстве США подчеркнули, что по-прежнему не намерены отправлять свои войска на Украину, — Белый дом

США, как заявили в Белом доме, не могут обещать, что встреча американского лидера Байдена с российским коллегой Путиным состоится в условиях, когда создается впечатление, что Россия готовится к военным действиям. В администрации президента США неоднократно заявляли, что открыты для контактов на уровне лидеров.

При этом в Белом доме отказались ответить, остаются ли в силе планы госсекретаря Блинкена встретиться с главой МИД РФ Лавровым после признания Россией ДНР и ЛНР.