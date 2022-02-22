Украина, Франция, ЕС и США запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН

Это связано с признанием Россией ДНР и ЛНР – западные страны называют самопровозглашенные республики Донбасса сепаратистскими регионами и расценивают шаг Москвы как полный отказ от Минских соглашений, соблюдение которых Россия долго требовала от Украины.