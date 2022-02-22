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01:36, 22 февраля 2022

ОБСЕ: в Донецкой области за 18-20 февраля зафиксировано 2158 нарушений режима прекращения огня

ОБСЕ: в Донецкой области за 18-20 февраля зафиксировано 2158 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1100 взрывов. За 18-20 февраля зафиксировали в Луганской Народной республике 1073 нарушения режима прекращения огня, в том числе 926 взрывов


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