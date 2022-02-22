Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа

Односторонний шаг России по признанию ДНР и ЛНР является нарушением Минских соглашений, — сообщает Кабмин ФРГ по итогам разговора Шольца, Байдена и Макрона. Также там заявили о том, что западные лидеры высоко оценили «сдержанную реакцию» Украины на признание ДНР и ЛНР. Кроме того, главы стран пообещали приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации в Донбассе.
2022-02-22T00:52:34+03:00
2022-02-22T00:59:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:52, 22 февраля 2022
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