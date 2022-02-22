Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа

Односторонний шаг России по признанию ДНР и ЛНР является нарушением Минских соглашений, — сообщает Кабмин ФРГ по итогам разговора Шольца, Байдена и Макрона. Также там заявили о том, что западные лидеры высоко оценили «сдержанную реакцию» Украины на признание ДНР и ЛНР. Кроме того, главы стран пообещали приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации в Донбассе.