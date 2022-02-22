Генсек Совета Еврпоы: признание Россией ДНР и ЛНР — одностороннее нарушение «Минска»

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич: признание Россией ДНР и ЛНР — это одностороннее нарушение Минских соглашений
Она призывает Россию отменить решение и воздержаться от обострения ситуации, а страны-члены Совета агитирует начать диалог.
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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич: признание Россией ДНР и ЛНР — это одностороннее нарушение Минских соглашений
Она призывает Россию отменить решение и воздержаться от обострения ситуации, а страны-члены Совета агитирует начать диалог.