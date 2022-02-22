Макрон осудил признание Россией ЛНР и ДНР. Президент Франции призвал Европу ввести санкции против РФ. Он также считает необходимым созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Макрон также назвал признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением международных обязательств.
2022-02-22T00:13:15+03:00
2022-02-22T00:19:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:13, 22 февраля 2022
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