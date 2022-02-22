Макрон осудил признание Россией ЛНР и ДНР. Президент Франции призвал Европу ввести санкции против РФ. Он также считает необходимым созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Макрон также назвал признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением международных обязательств.