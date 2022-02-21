Президент Грузии Зурабишвили осудила признание Россией ДНР и ЛНР. Она назвала это повторением сценария 2008 года. МИД Грузии назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением принципов международного права. В ведомстве призывают партнеров к реагированию.
2022-02-21T23:44:15+03:00
2022-02-21T23:57:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:44, 21 февраля 2022
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