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23:44, 21 февраля 2022

Президент Грузии Зурабишвили осудила признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Грузии Зурабишвили осудила признание Россией ДНР и ЛНР. Она назвала это повторением сценария 2008 года. МИД Грузии назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением принципов международного права. В ведомстве призывают партнеров к реагированию.


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