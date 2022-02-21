Президент Грузии Зурабишвили осудила признание Россией ДНР и ЛНР. Она назвала это повторением сценария 2008 года. МИД Грузии назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением принципов международного права. В ведомстве призывают партнеров к реагированию.