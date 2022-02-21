Белый дом: Байден готовится подписать указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР

США в ближайшее время объявят о дополнительных мерах в ответ на «грубое нарушение Россией» международных обязательств, — Белый дом

США ожидали от РФ заявления о признании ДНР и ЛНР и готовы немедленно на него отреагировать, — Белый дом.

Также в Белом доме заявили, что санкции США против ДНР и ЛНР не входят в пакет мер, которые Вашингтон подготовил на случай нападения России на Украину. Президент США Байден после заявления Путина о признании ДНР и ЛНР созвонился с французским лидером Макроном и канцлером ФРГ Шольцем.