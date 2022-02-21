Борис Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик «печальным признаком» и нарушением суверенитета Украины. Его цитирует The Guardian. Борис Джонсон сказал, что такие шаги РФ показывают, что «все движется в неправильном направлении».