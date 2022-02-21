Борис Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик «печальным признаком» и нарушением суверенитета Украины. Его цитирует The Guardian. Борис Джонсон сказал, что такие шаги РФ показывают, что «все движется в неправильном направлении».
2022-02-21T23:02:22+03:00
2022-02-21T23:02:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 21 февраля 2022
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