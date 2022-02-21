Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Об этом президент сказал в ходе телеобращения к россиянам. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР и договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. Также президент потребовал от Киева прекратить силовые действия в Донбассе, ответственность за их последствия ляжет на киевский режим.