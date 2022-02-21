Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Об этом президент сказал в ходе телеобращения к россиянам. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР и договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. Также президент потребовал от Киева прекратить силовые действия в Донбассе, ответственность за их последствия ляжет на киевский режим.
2022-02-21T22:36:39+03:00
2022-02-21T22:49:14+03:00
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22:36, 21 февраля 2022
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