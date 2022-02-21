Путин: Вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения – вопрос решенный

Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения – вопрос решенный. Он подчеркнул, что уровень угрозы для России возрастает. «Путин: Размещение США на Украине ряда вооружений будет означать, что они приставили нож к горлу России», — сказал президент.
2022-02-21T22:31:38+03:00
2022-02-21T22:37:21+03:00
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22:31, 21 февраля 2022
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