Путин: Вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения – вопрос решенный

Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения – вопрос решенный. Он подчеркнул, что уровень угрозы для России возрастает. «Путин: Размещение США на Украине ряда вооружений будет означать, что они приставили нож к горлу России», — сказал президент.