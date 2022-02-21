Путин считает, что заявление о планах Киева создать ядерное оружие – это «не пустая бравада». Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим странам, особенно при зарубежной поддержке, отметил президент.
2022-02-21T22:17:02+03:00
2022-02-21T22:24:11+03:00
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22:17, 21 февраля 2022
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