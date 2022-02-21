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22:00, 21 февраля 2022

Путин заявил о «воровстве газа» Украиной

Путин: Несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину. Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества. Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, отметил президент.



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