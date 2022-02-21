Путин заявил о «воровстве газа» Украиной

Путин: Несмотря на несправедливости, обман и грабеж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину. Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества. Вместо партнерства в отношениях России и Украины стало превалировать иждивенчество, отметил президент.