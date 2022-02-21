Путин: Современная Украина была целиком и полностью создана большевистской Россией

Современная Украина была целиком и полностью создана большевистской Россией, заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. Он назвал Ленина автором и архитектором Украины. Президент заявил, что главной задачей большевиков было задержаться у власти после революции, и ленинские принципы госстроительства были гораздо хуже, чем просто ошибка. Украину и сейчас можно назвать как «Украина имени Владимира Ильича Ленина», подчеркнул глава РФ.
2022-02-21T21:44:44+03:00
2022-02-21T22:06:52+03:00
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21:44, 21 февраля 2022
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