Путин в ходе телефонной беседы с Шольцем и Макроном заявил, что намерен в ближайшее время подписать указ по Донбассу

Путин в ходе телефонных переговоров с Шольцем и Макроном заявил, что намерен в ближайшее время подписать указ по Донбассу. Лидеры Германии и Франции выразили разочарование подобным решением российского президента, сообщили в Кремле. Главы Германии и Франции заявили о готовности продолжить контакты с Москвой.
2022-02-21T21:04:22+03:00
2022-02-21T21:05:58+03:00
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21:04, 21 февраля 2022
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