Путин в ходе телефонной беседы с Шольцем и Макроном заявил, что намерен в ближайшее время подписать указ по Донбассу

Путин в ходе телефонных переговоров с Шольцем и Макроном заявил, что намерен в ближайшее время подписать указ по Донбассу. Лидеры Германии и Франции выразили разочарование подобным решением российского президента, сообщили в Кремле. Главы Германии и Франции заявили о готовности продолжить контакты с Москвой.