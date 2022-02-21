Боррель призвал Россию не признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По его словам, в противном случае Россию ждет «реакция единым фронтом». Боррель заявил о намерении предложить ввести санкции против России, если РФ признает самопровозглашенные ДН и ЛНР. Он подчеркнул, что соответствующее решение будут принимать министры стран ЕС.