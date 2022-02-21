Боррель призвал Россию не признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По его словам, в противном случае Россию ждет «реакция единым фронтом». Боррель заявил о намерении предложить ввести санкции против России, если РФ признает самопровозглашенные ДН и ЛНР. Он подчеркнул, что соответствующее решение будут принимать министры стран ЕС.
2022-02-21T20:58:11+03:00
2022-02-21T21:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:58, 21 февраля 2022
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