Андрей Нечаев: Российские регионы не готовы к приему беженцев, всех этих людей «обрекают на страдания»

Российские регионы не готовы к приему беженцев, всех этих людей «обрекают на страдания». Об этом экс-министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил в эфире «Эха». Он отметил, что российскому бюджету придется сильно раскошелится в связи с приемом беженцев из ЛДНР.
2022-02-21T20:48:51+03:00
2022-02-21T20:48:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983290-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 20:48, 21 февраля 2022
Загрузка комментариев...