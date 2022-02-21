Андрей Нечаев: Российские регионы не готовы к приему беженцев, всех этих людей «обрекают на страдания»

Российские регионы не готовы к приему беженцев, всех этих людей «обрекают на страдания». Об этом экс-министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил в эфире «Эха». Он отметил, что российскому бюджету придется сильно раскошелится в связи с приемом беженцев из ЛДНР.