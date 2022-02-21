Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Оно начнется в 20:00 по Киеву (21:00 по московскому времени). Президент Украины подчеркнул, что решение о срочном заседании Совбеза был принято в связи с рядом заявлений, прозвучавших в ходе сегодняшнего заседания Совбеза РФ.
2022-02-21T20:41:41+03:00
2022-02-21T20:49:57+03:00
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20:41, 21 февраля 2022
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