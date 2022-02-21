Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Оно начнется в 20:00 по Киеву (21:00 по московскому времени). Президент Украины подчеркнул, что решение о срочном заседании Совбеза был принято в связи с рядом заявлений, прозвучавших в ходе сегодняшнего заседания Совбеза РФ.