Главы МИД России и Германии провели телефонный разговор. В ходе беседы Лавров и Бербок обсудили участившиеся провокации в Донбассе. Российский министр подчеркнул, что ответственность за происходящее на приграничных территориях лежит на Киеве. Глава МИД РФ добавил, что единственным путем урегулирования ситуации остается реализация Минских договоренностей.

Также Лавров призвал ФРГ как сторону-участницу «нормандского формата» оказать влияние на украинские власти, чтобы побудить их занять более конструктивную позицию по Донбассу.