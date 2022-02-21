Свидетель по делу Навального Горожанко сообщил, что на него давили следователи

Он боится, что «круг подозреваемых после таких его фраз может расшириться», его слова передает корреспондент «Эха» из суда.

На уточнение Навального, просил ли следователь формулировать мысли так, чтобы они были похоже на обвинительное заключение, Горожанко ответил утвердительно.

«Он распечатал мне бумагу с обвинительным заключением, где были процитированы мои показания, и сказал учить. Что мне было делать — я учил. Рассказал ему дважды, его это удовлетворило», — сообщил Горожанко, его слова цитирует «Медиазона*».

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